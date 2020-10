“Arte in Vetrina” | a Torre del Greco negozi come una galleria diffusa

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il centro storico didelsi colora d’arte grazie alla collaborazione tra l’Ascom locale e l’opera di due prestigiosi artisti. Da domani, giovedi’ 15, a sabato 24 ottobre attraverso le opere di Ciro Adrian Ciavolino e Simona Oliviero, idi via Roma assumeranno le sembianze di una vera e propriad’arte. Chi circolera’ per le vie del centro storico, per una passeggiata o per fare shopping, potra’ anche approfittare della possibilita’ di ammirare dei veri e propri capolavori messi a disposizione dagli artisti a favore della citta’. Una veste nuova per le vetrine del centro che saranno quasi un museo all’aperto, arricchendosi dei dipinti degli artisti locali. In questo modo idaranno ...