Arriva l’esito tampone del figlio, ma il bimbo è morto 18 mesi prima (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia Arriva dalla Toscana e in poche ore fa il giro del web. È accaduto a un giovane papà di 33 anni, Lorenzo Vieri, geometra e la sua è una storia di dolore. Come riporta Notizie.it, Lorenzo si è visto recapitare a casa una busta dell’Asl Toscana Centro, presidio ospedaliero di Prato, con al suo interno il referto dell’esito del tampone rinofaringeo per il virus Sars-Cov-2 fatto al figlio neonato. Una storia che ha dell’incredibile. Purtroppo Lorenzo Vieri ha vissuto da poco più di un anno la perdita del figlio appena nato: “Mio figlio è morto 18 mesi fa, ma oggi l’Asl mi ha recapitato l’esito del suo tampone per Covid-19″. Il piccolo Guglielmo è nato il 10 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notiziadalla Toscana e in poche ore fa il giro del web. È accaduto a un giovane papà di 33 anni, Lorenzo Vieri, geometra e la sua è una storia di dolore. Come riporta Notizie.it, Lorenzo si è visto recapitare a casa una busta dell’Asl Toscana Centro, presidio ospedaliero di Prato, con al suo interno il referto dell’esito delrinofaringeo per il virus Sars-Cov-2 fatto alneonato. Una storia che ha dell’incredibile. Purtroppo Lorenzo Vieri ha vissuto da poco più di un anno la perdita delappena nato: “Mio18fa, ma oggi l’Asl mi ha recapitato l’esito del suoper Covid-19″. Il piccolo Guglielmo è nato il 10 ...

CalcioJcom : New post: Dybala con la febbre, arriva l’esito del tampone - gjscco : RT @RichbonesE: Dopo quasi un anno.. arriva l'esito quasi scontato #TwitterAbuse un animale in meno - _marlene1265 : RT @RichbonesE: Dopo quasi un anno.. arriva l'esito quasi scontato #TwitterAbuse un animale in meno - CiceroM5S : RT @RichbonesE: Dopo quasi un anno.. arriva l'esito quasi scontato #TwitterAbuse un animale in meno - thelondonboys47 : RT @RichbonesE: Dopo quasi un anno.. arriva l'esito quasi scontato #TwitterAbuse un animale in meno -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’esito Nasus Pharma annuncia i primi dati clinici che dimostrano l'efficacia della protezione antivirale intranasale Taffix™ contro la SARS-CoV-2 in un evento di super diffusione Fortune Italia