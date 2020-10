Arriva iPhone 12, la nuova era di Apple inizia dal 5G (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Streaming video di qualità superiore, esperienze di gioco più reattive, interattività in tempo reale nelle app. Sono queste le caratteristiche della rete 5G integrata nei nuovi iPhone 12, i device next gen presentati da Apple. Un salto nella quinta generazione di tecnologia cellulare, che, grazie ad una connessione veloce e sicura, ridurrà la necessità di connettersi a hotspot Wi-Fi pubblici. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Streaming video di qualità superiore, esperienze di gioco più reattive, interattività in tempo reale nelle app. Sono queste le caratteristiche della rete 5G integrata nei nuovi iPhone 12, i device next gen presentati da Apple. Un salto nella quinta generazione di tecnologia cellulare, che, grazie ad una connessione veloce e sicura, ridurrà la necessità di connettersi a hotspot Wi-Fi pubblici.

