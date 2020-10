Arrestata per appropriazione indebita una donna legata all’ex Cardinale Becciu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Santa Sede sta indagando se ha ricevuto 500mila euro dalla Segreteria di Stato quando ne era responsabile in quel periodo l’ex Cardinale Angelo Becciu. Il Vaticano ha arrestato l’imprenditrice Cecilia Marogna, accusata di appropriazione indebita di una missione diplomatica ordinata dall’ex Cardinale Angelo Becciu, dimesso da Papa Francesco dalla sua gestione di Segreterio di Stato. L’arresto è avvenuto ieri sera, martedi 13 ottobre, a Milano, dopo che la Santa Sede ha emesso un mandato di cattura internazionale. La donna di 39 anni è stata Arrestata dalla Guardia di Finanza e sarà estradata nello Stato della Città del Vaticano per essere a loro disposizione sul caso. Le autorità ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Santa Sede sta indagando se ha ricevuto 500mila euro dalla Segreteria di Stato quando ne era responsabile in quel periodo l’exAngelo. Il Vaticano ha arrestato l’imprenditrice Cecilia Marogna, accusata didi una missione diplomatica ordinata dall’exAngelo, dimesso da Papa Francesco dalla sua gestione di Segreterio di Stato. L’arresto è avvenuto ieri sera, martedi 13 ottobre, a Milano, dopo che la Santa Sede ha emesso un mandato di cattura internazionale. Ladi 39 anni è statadalla Guardia di Finanza e sarà estradata nello Stato della Città del Vaticano per essere a loro disposizione sul caso. Le autorità ...

Becciu, Cecilia Marogna la dama del cardinale è stata arrestata dalla Guardia di Finanza Corriere della Sera

