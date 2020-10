Armio, fiocco azzurro a distanza di vent'anni: è nato Daniele (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Maccagno con Pino e Vaddasca , Varese,, 14 ottobre 2020 - Un anno fa il paesino di Graglio, frazione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, aveva festeggiato l'arrivo di Agata, la prima bimba ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Maccagno con Pino e Vaddasca , Varese,, 14 ottobre 2020 - Un anno fa il paesino di Graglio, frazione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, aveva festeggiato l'arrivo di Agata, la prima bimba ...

verbanonews : New post: Fiocco azzurro ad Armio, non succedeva da vent’anni - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Fiocco azzurro ad Armio, non succedeva da vent’anni - varesenews : Fiocco azzurro ad Armio, non succedeva da vent’anni -

Ultime Notizie dalla rete : Armio fiocco Armio, fiocco azzurro a distanza di vent’anni: è nato Daniele IL GIORNO Armio, fiocco azzurro a distanza di vent’anni: è nato Daniele

Il micro borgo in Val Veddasca saluta il fratellino di Agata, che nel 2019 riportò la cicogna in un altro centro della zona ...

Fiocco azzurro ad Armio, non succedeva da vent’anni

Il piccolo Daniele è venuto alla luce ieri e le comunità della Veddasca sono in festa. Il sindaco: “Una nascita da queste parti vale doppio” ...

Il micro borgo in Val Veddasca saluta il fratellino di Agata, che nel 2019 riportò la cicogna in un altro centro della zona ...Il piccolo Daniele è venuto alla luce ieri e le comunità della Veddasca sono in festa. Il sindaco: “Una nascita da queste parti vale doppio” ...