Arizona Sunshine: arriva l'aggiornamento per Oculus Quest 2 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Vertigo Games ha annunciato, tramite comunicato stampa, l'arrivo di un aggiornamento completamente gratuito per Arizona Sunshine che lo ha reso disponibile per Oculus Quest 2 A partire da oggi, i possessori di Oculus Quest 2 potranno giocare uno dei titoli più amati per Realtà Virtuale. Vertigo Games e Jaywalkers Interactive hanno infatti annunciato l'arrivo di una nuova versione aggiornata e migliorata di Arizona Sunshine, a partire dalla giornata di ieri 13 ottobre. Il gioco è stato originariamente pubblicato nel lontano 2016 e ha riscosso un buon successo per un titolo in VR, con 1,4 milioni di dollari di vendite nel primo mese post-lancio. Uno dei migliori risultati per i titoli in Realtà Virtuale, a ...

