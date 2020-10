Appendino lascia, Raggi conferma il bis. La sindaca uscente di Torino ha annunciato che non si ricandiderà. Mentre a Roma Virginia va avanti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ho preso una decisione, non nego, molto dolorosa, ma necessaria: dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato. Non correrò, dunque, nuovamente per la carica di sindaca”. Per una Chiara Appendino che rinuncia al secondo mandato a Torino, c’è una Virginia Raggi che, invece, conferma l’intenzione di correre per il bis a Roma. Due destini che solo apparentemente appaiono lontani e distanti, ma che in realtà sono più vicini di quello che sembra. Il futuro di Torino e Roma, infatti, potrebbero cambiare le sorti di eventuali alleanze tra M5S e Pd. Un’altra partita che si apre è quella per le amministrative, infatti: i 5 stelle dovranno scegliere per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ho preso una decisione, non nego, molto dolorosa, ma necessaria: dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato. Non correrò, dunque, nuovamente per la carica di”. Per una Chiarache rinuncia al secondo mandato a, c’è unache, invece,l’intenzione di correre per il bis a. Due destini che solo apparentemente appaiono lontani e distanti, ma che in realtà sono più vicini di quello che sembra. Il futuro di, infatti, potrebbero cambiare le sorti di eventuali alleanze tra M5S e Pd. Un’altra partita che si apre è quella per le amministrative, infatti: i 5 stelle dovranno scegliere per ...

