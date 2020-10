App Immuni | «Mi è arrivata la notifica» E adesso?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Personalmente ho scaricato l’app Immuni, che ci avverte se siamo stati a contatto con persone risultate positive al Covid-19, anche se sono asintomatiche, appena è stata disponibile alcuni mesi fa. Avendo gran parte della mia vita già condivisa sui social mi sembrava davvero influente scaricare un’applicazione così importante per la salute di tutti e che non raccoglie dati che permettono di risalire alla tua identità. Come spiegato sul sito ufficiale dell’app, «Immuni non chiede, né è in grado di ottenere, il tuo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o e-mail. Gli spostamenti non sono tracciati e tacciabili in nessun modo». E ancora: «I codici casuali che gli smartphone si scambiano tramite Bluetooth non contengono né informazioni sul tuo dispositivo, né tanto meno su di te».