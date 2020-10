Antonella Clerici, la brutta notizia arriva in diretta Tv: impossibile non piangere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Antonella Clerici è stata raggiunta in diretta da una terribile notizia, ecco il suo momento di lutto e il ricordo. Nel corso della trasmissione È sempre mezzogiorno la conduttrice ha appreso una notizia molto dura da mandare giù. Ha infatti scoperto della morte di una persona cara in diretta. La conduttrice ha dovuto dare il triste annuncio al ritorno della pubblicità e per lei è stato un momento davvero commovente, che ha molto emozionato il pubblico a casa. “Qualunque dubbio avessi chiamavo lui” ha detto Antonella Clerici visibilmente provata dalla notizia tornata in onda nella trasmissione che conduce alle ore 12,00. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo.è stata raggiunta inda una terribile, ecco il suo momento di lutto e il ricordo. Nel corso della trasmissione È sempre mezzogiorno la conduttrice ha appreso unamolto dura da mandare giù. Ha infatti scoperto della morte di una persona cara in. La conduttrice ha dovuto dare il triste annuncio al ritorno della pubblicità e per lei è stato un momento davvero commovente, che ha molto emozionato il pubblico a casa. “Qualunque dubbio avessi chiamavo lui” ha dettovisibilmente provata dallatornata in onda nella trasmissione che conduce alle ore 12,00. ...

