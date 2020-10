Anticipazioni Una Vita Puntate 19-25 Ottobre 2020: La Scoperta di Ursula! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 19 a domenica 25 Ottobre 2020: Ursula scopre l’identità dell’amante di Felipe. Guai per Marcia! Anticipazioni Una Vita: Ursula scopre che Marcia è il nuovo amore di Felipe e lo rivela a Genoveva! Ramòn e Carmen vogliono lasciare la casa ove vivono anche Lolita ed Antoñito, mentre Emilio bacia Cinta e le dice di essere pronto a tutto pur di averla! Servante e Fabiana vivono un momento molto difficile… Scoperte, intrighi, rivelazioni, momenti emozionanti ed amori impossibili. Eccoci ad un nuovo appuntamento con le Anticipazioni Una Vita, quelle inerenti la trama delle Puntate che Canale 5 trasmetterà da ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)UnaTramada lunedì 19 a domenica 25: Ursula scopre l’identità dell’amante di Felipe. Guai per Marcia!Una: Ursula scopre che Marcia è il nuovo amore di Felipe e lo rivela a Genoveva! Ramòn e Carmen vogliono lasciare la casa ove vivono anche Lolita ed Antoñito, mentre Emilio bacia Cinta e le dice di essere pronto a tutto pur di averla! Servante e Fabiana vivono un momento molto difficile… Scoperte, intrighi, rivelazioni, momenti emozionanti ed amori impossibili. Eccoci ad un nuovo appuntamento con leUna, quelle inerenti la trama delleche Canale 5 trasmetterà da ...

comingsoonit : In attesa dei nuovi episodi di #wearewhoweare, in onda su @SkyItalia e in streaming su #NOWTV questo venerdì, al l… - zazoomblog : Beautiful Una Vita e Il Segreto: anticipazioni 14 ottobre - #Beautiful #Segreto: #anticipazioni - zazoomblog : Una Vita anticipazioni: MAURO conosce YOLANDA ecco chi è - #anticipazioni: #MAURO #conosce - zazoomblog : Una Vita anticipazioni dal 18 al 24 ottobre 2020: Genoveva umiliata medita vendetta - #anticipazioni #ottobre #202… - redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni #Acacias #Acacias38 MAURO è ancora in lutto ma farà una nuova conoscenza femminile... -