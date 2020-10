Ansiolitici nel cappuccio della collega per un anno, parla la vittima: 'Ho pensato al peggio' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante la puntata di mercoledì 14 ottobre, 'Pomeriggio Cinque' si è occupato della donna di Bra , nel Cuneese , che da nove mesi versava Ansiolitici nel cappuccino e nel caffè della collega per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante la puntata di mercoledì 14 ottobre, 'Pomeriggio Cinque' si è occupatodonna di Bra , nel Cuneese , che da nove mesi versavanel cappuccino e nel caffèper ...

repubblica : Versa per un anno gli ansiolitici nel cappuccino della collega per prenderle il posto: condannata - Minerva84 : Versa per un anno gli ansiolitici nel cappuccino della collega per prenderle il posto: condannata… - VaniaDelli : Mette ansiolitici nel cappuccino della collega perché ha paura di perdere il posto di lavoro. Condannata a 4 anni a… - MaristinaG : RT @infoitinterno: Mette ansiolitici nel cappuccino della collega perché ha paura di perdere il posto di lavoro - infoitinterno : Ansiolitici nel cappuccino della collega per assicurarsi il posto di lavoro: condannata -