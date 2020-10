Annuncio a sorpresa. Anna Tatangelo, l’attesa è finita: tutti impazziti per la bella novità (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anna Tatangelo sorprende nuovamente tutti. Dopo il clamoroso cambio di look la cantante ciociara anche questa volta non ha perso occasione per sorprendere tutti. Con il suo ultimo singolo ha aperto un suo nuovo progetto discografico che ha riscosso notevole successo. Adesso un altro Annuncio a sorpresa che è arrivato qualche ora fa. Anna Tatangelo ha dimostrato ancora una volta di essere davvero inarrestabile. Sempre attraverso il suo canale Instagram, la cantante di Sora non ha affatto potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori una splendida novità in arrivo dopo il successo ottenuto con “Guapo”, canzone cantata con Geolier e che ha spianato la strada per un suo nuovo progetto discografico. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)sorprende nuovamente. Dopo il clamoroso cambio di look la cantante ciociara anche questa volta non ha perso occasione per sorprendere. Con il suo ultimo singolo ha aperto un suo nuovo progetto discografico che ha riscosso notevole successo. Adesso un altroche è arrivato qualche ora fa.ha dimostrato ancora una volta di essere davvero inarrestabile. Sempre attraverso il suo canale Instagram, la cantante di Sora non ha affatto potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori una splendida novità in arrivo dopo il successo ottenuto con “Guapo”, canzone cantata con Geolier e che ha spianato la strada per un suo nuovo progetto discografico. (Continua dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Annuncio sorpresa Fall Guys: la Stagione 2 è già qui! L’annuncio a sorpresa Tom's Hardware Italia Bari, possibile reintegro per Hamlili. Domani l’annuncio?

Colpo di scena in casa Bari: secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Selene il club biancorosso fa dietrofront sulla posizione di Zaccaria Hamlili e avrebbe deciso di reintegrare il ...

Ariana Grande pubblicherà un disco entro la fine del mese

Un tweet secco: “Non vedo l’ora di darvi il mio nuovo album questo mese”. Così Ariana Grande ha annunciato a sorpresa l’uscita di un nuovo disco. Pochi giorni fa il produttore Tommy Brown aveva postat ...

