Anna Tatangelo incontra Gemitaiz per “Fra me e te”

Dopo il grande successo di "Guapo" feat. Geolier, che conta a oggi oltre 20 milioni di stream totali, Anna Tatangelo è pronta a tornare con il nuovo singolo "Fra Me E Te" feat. Gemitaiz. Una nuova importante collaborazione per Anna che duetta al fianco di uno dei pesi massimi del rap italiano. Entrambe le nuove tracce della cantante vedono la presenza di uno dei dj e produttori tra i più apprezzati della scena, Mixer T, e della penna di Martina May.

