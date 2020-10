Anna Tatangelo annuncia Fra Me E Te, il nuovo singolo con Gemitaiz: tutte le informazioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anna Tatangelo annuncia Fra Me E Te ed è subito hype. Un’attesa, quella creata dall’artista, iniziata sui social. Dopo l’uscita di Guapo in duetto con Geolier, infatti, Anna Tatangelo ha di nuovo azzerato i contenuti su Instagram per dedicarsi esclusivamente alla promozione del nuovo singolo. “C’era una volta” è il primo post creato in una trilogia di contenuti. In seconda battuta Anna Tatangelo ha lanciato una serie di immagini iconiche nello stile di un libro di fiabe illustrato. Il riferimento a Cappuccetto Rosso è evidente, visto che nell’artwork di Fra Me E Te vediamo la popstar in compagnia di un lupo tenuto al guinzaglio, un abito rosso e un fucile ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Fra Me E Te ed è subito hype. Un’attesa, quella creata dall’artista, iniziata sui social. Dopo l’uscita di Guapo in duetto con Geolier, infatti,ha diazzerato i contenuti su Instagram per dedicarsi esclusivamente alla promozione del. “C’era una volta” è il primo post creato in una trilogia di contenuti. In seconda battutaha lanciato una serie di immagini iconiche nello stile di un libro di fiabe illustrato. Il riferimento a Cappuccetto Rosso è evidente, visto che nell’artwork di Fra Me E Te vediamo la popstar in compagnia di un lupo tenuto al guinzaglio, un abito rosso e un fucile ...

RadioSubasio : Anna Tatangelo in latex e fucile annuncia Tra Me e Te - Pinobianconero : @_AnnaTatangelo_ Anna Tatangelo - Fra me e te (feat. Gemitaiz) (Radio Date: 16-10-2020) #earone #airplay… - SpettacoliNEWS : @_AnnaTatangelo_ feat. @TheTrueGemitaiz: 'Fra me e te', da venerdì 16 ottobre il nuovo singolo - SMSNEWSOFFICIAL : ANNA TATANGELO feat. GEMITAIZ: “FRA ME E TE”, da venerdì 16 ottobre il nuovo singolo - surrevnder : anna tatangelo con tutte le altre cantanti italiane -