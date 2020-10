Anna primo teaser trailer per la serie tv Sky di Niccolò Ammaniti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anna la serie tv Sky di Niccolò Ammaniti: il cast e le prime foto dal set Arriva finalmente il primo teaser trailer di Anna attesa nuova serie tv Sky Originals tratta dal romanzo di Niccolò Ammaniti e diretta dallo stesso autore, che in lavorazione da più di un anno, dovrebbe arrivare a breve, nonostante la pandemia e il blocco delle produzioni. Prodotta con ARTE France, The New Life Company e Kwaï, con Fremantle come distributore internazionale, Anna arriverà prossimamente su Sky e Now Tv, racconto distopico di un mondo distrutto da un virus che uccide gli adulti. ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 14 ottobre 2020)latv Sky di Niccolò: il cast e le prime foto dal set Arriva finalmente ildiattesa nuovatv Sky Originals tratta dal romanzo di Niccolòe diretta dallo stesso autore, che in lavorazione da più di un anno, dovrebbe arrivare a breve, nonostante la pandemia e il blocco delle produzioni. Prodotta con ARTE France, The New Life Company e Kwaï, con Fremantle come distributore internazionale,arriverà prossimamente su Sky e Now Tv, racconto distopico di un mondo distrutto da un virus che uccide gli adulti. ...

MinisteroSalute : I disturbi mentali si possono curare. Non aver paura di aiutare e farsi aiutare è il primo passo per stare meglio.… - jeffsimmarano : RT @Wildsidesrl: Il primo teaser di #Anna la nuova serie di #niccoloammaniti, tratta dall’omonimo romanzo, prossimamente su @SkyItalia . .… - FremantleIT : RT @Wildsidesrl: Il primo teaser di #Anna la nuova serie di #niccoloammaniti, tratta dall’omonimo romanzo, prossimamente su @SkyItalia . .… - GiovaKasanova : @Gianbilico @anna__mia20 Io x il primo,la mia ex moglie x il secondo - anna_volante : @gloquenzi Noi saremo salvi. Loro usufruiranno dell'immunità di gregge. Io spero di poter fare il primo vaccino utile -