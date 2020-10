«Anna» | il trailer della nuova serie Sky di Niccolò Ammaniti

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le atmosfere sono rarefatte, irreali, variopinte. La nuova distopia di un mondo distrutto, devastato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i bambini, è la corolla intorno alla quale si sviluppa Anna, la nuova serie Sky Original scritta e diretta da Niccolò Ammaniti, che torna alla regia a due anni dall’ottima prova offerta ne Il Miracolo. La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Ammaniti, pubblicato in Italia da Einaudi, racconta la storia di Anna, interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto, una ragazzina che si mette alla ricerca del suo fratellino rapito, Astor (Alessandro Pecorella) prima che sia troppo tardi.

Svelate oggi dal teaser trailer le prime immagini di ANNA, la serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo omonimo, fra i più amati della sua produzione (edito in Italia da ...“Mi sono detto ‘Immaginiamo un mondo che non è mai esistito nella Storia dell’umanità, un mondo in cui ci sono solo bambini’. Quale sarebbe la loro strategia di sopravvivenza, cosa farebbero?”. E’ que ...