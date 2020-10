Anna | il teaser trailer della nuova serie SKY di Niccolò Ammaniti

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) SKY ha diffuso il primoufficiale di, lacreata da Niccolò, storia ambientata in una Sicilia distrutta da un virus mortale. Ecco le prime immagini diSKY, diffuse nel primoufficiale. Tratto dal romanzo omonimo, lo show è stato creato e diretto da Niccolòe dovrebbe essere distribuito a partire dalla prossima primavera. Storia più che mai attuale quella di, ambientata, come si vede chiaramente nella prima clip ufficiale, in una Sicilia dall'aspetto irreale che si ritrova sconvolta da un virus letale e sconosciuto che lascia in vita solo i bambini fino ai ...