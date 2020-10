Angela muore per trasfusione sbagliata: 13 mesi ai colpevoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Angela Crippa aveva 84 anni quando è scomparsa nell’ospedale a Vimercate per una errata trasfusione di sangue. Tredici mesi con pena sospesa: questa la condanna che si sono visti imputare un medico e un’infermiera per la morte di Angela Crippa, l’ottaquattrenne scomparsa nel settembre del 2019 per una trasfusione sbagliata. I due hanno ammesso le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Crippa aveva 84 anni quando è scomparsa nell’ospedale a Vimercate per una erratadi sangue. Tredicicon pena sospesa: questa la condanna che si sono visti imputare un medico e un’infermiera per la morte diCrippa, l’ottaquattrenne scomparsa nel settembre del 2019 per una. I due hanno ammesso le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

