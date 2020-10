Andrea Roncato piccante e senza freni: “Sono stato cornuto, mi mandavano sempre…” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oggi Andrea Roncato ha 73 anni ma il suo passato da playboy rimane scritto nella pietra. È stato proprio l’attore a ricordarlo in tempi recenti, durante un’intervista per il Corriere della Sera. Il suo personaggio in “Sotto il sole di Riccione” gli ha ricordato molto le sue glorie di gioventù… Andrea Roncato, il passato da playboy: ecco quante donne ha avuto Andrea Roncato ha confessato di essere stato molto corteggiato. Storie d’amore, flirt e avventure: moltissime sono state con donne famose, tra cui le più celebri Moana Pozzi ed Elena Sofia Ricci. L’attore non ha parlato soltanto delle sue molteplici storie ma anche degli errori commessi, sembra proprio che non riuscisse ad essere ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oggiha 73 anni ma il suo passato da playboy rimane scritto nella pietra. Èproprio l’attore a ricordarlo in tempi recenti, durante un’intervista per il Corriere della Sera. Il suo personaggio in “Sotto il sole di Riccione” gli ha ricordato molto le sue glorie di gioventù…, il passato da playboy: ecco quante donne ha avutoha confessato di esseremolto corteggiato. Storie d’amore, flirt e avventure: moltissime sono state con donne famose, tra cui le più celebri Moana Pozzi ed Elena Sofia Ricci. L’attore non ha parlato soltanto delle sue molteplici storie ma anche degli errori commessi, sembra proprio che non riuscisse ad essere ...

ilcapitaleumano : Il consiglio di Andrea Roncato ai giovani per intraprendere una carriera professionale. Vi aspettiamo su @RaiDue p… - AntoDamiano1996 : Ormai sto qui delle pornovendite sempre più Andrea Roncato #Twitterai - AntonioSolara : RT @RaiDue: ?? Prendi nota: ''Chi va piano, va sano e lontano''' ?? Il segreto per raggiungere i propri obiettivi è non avere fretta! Parol… - RaiDue : ?? Prendi nota: ''Chi va piano, va sano e lontano''' ?? Il segreto per raggiungere i propri obiettivi è non avere f… - nagia59 : RT @alessarno: Devo ammettere di aver rivalutato Stefania Orlando, l’ho sempre ricordata come la moglie stupida di Andrea Roncato e la scem… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Roncato Stefania Orlando, confessioni al GF Vip: spiegata una sua scelta

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando lascia il ‘Grande Fratello Vip’? LEGGI ANCHE -> Andrea Roncato ex marito Stefania Orlando: una persona li ha allontanati. Stefania Orlando, il suo racconto all’interno ...

Primo ciak a Villa Beatrice con Lino Banfi

Primo ciak a Villa Beatrice ad Argelato per "Vecchie Canaglie", lungometraggio opera prima della regista Chiara Sani e prodotto dalla Orange Media, con un cast di primo livello che vede tra i principa ...

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando lascia il ‘Grande Fratello Vip’? LEGGI ANCHE -> Andrea Roncato ex marito Stefania Orlando: una persona li ha allontanati. Stefania Orlando, il suo racconto all’interno ...Primo ciak a Villa Beatrice ad Argelato per "Vecchie Canaglie", lungometraggio opera prima della regista Chiara Sani e prodotto dalla Orange Media, con un cast di primo livello che vede tra i principa ...