Andrea Iannone e il ricorso al TAS: cosa rischia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il tempo è quasi arrivato. Domani 15 ottobre Andrea Iannone s'incontrerà con i giudici del TAS di Losanna, i quali dovranno decidere sul suo ricorso sulla vicenda di doping che ha travolto il pilota di Vasto. La FIM lo ha squalificato per 18 mesi, a causa della positività al drostanolone riscontrata ormai un anno fa, al GP della Malesia. Da allora è iniziato un lungo calvario, che ha obbligato l'abruzzese a rinunciare alla stagione di quest'anno, dove sperava di fare bene con la nuova Aprilia. A complicare le cose ci ha pensato la WADA, l'agenzia mondiale antidoping, la quale ha chiesto la bellezza di quattro anni di squalifica! Adesso il destino di "Maniac" è nelle mani del TAS, la quale dovrà decidere se assolvere, confermare la pena oppure ...

