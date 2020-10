Anche il candidato vaccino di Moderna avvia la domanda di autorizzazione all’Agenzia europea del farmaco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo quelli di Oxford/Astrazeneca e di Biontech/Pfizer Anche il candidato vaccino e contro il Covid mRNA-1273 di Moderna è idoneo per la presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea. Lo rende noto l’azienda statunitense di biotecnologie affermando di aver ricevuto la conferma scritta dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema). La procedura che verrà seguita è la stessa avviata pochi giorni fa da Ema per il vaccino di Oxford/Astrazeneca e di Biontech/Pfizer, detta di rolling submission, e consente alle aziende di presentare domande per farmaci e vaccini contro il Covid-19 ancor prima che lo sviluppo sia concluso e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo quelli di Oxford/Astrazeneca e di Biontech/Pfizerile contro il Covid mRNA-1273 diè idoneo per la presentazione di unadiall’immissione in commercio nell’Unione. Lo rende noto l’azienda statunitense di biotecnologie affermando di aver ricevuto la conferma scritta dall’Agenziadei medicinali (Ema). La procedura che verrà seguita è la stessata pochi giorni fa da Ema per ildi Oxford/Astrazeneca e di Biontech/Pfizer, detta di rolling submission, e consente alle aziende di presentare domande per farmaci e vaccini contro il Covid-19 ancor prima che lo sviluppo sia concluso e la ...

