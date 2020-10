Amministrative 2021, Sgarbi: “A Milano candiderò il cantante Morgan” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il deputato Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri e neo candidato a sindaco di Roma, intende candidare a Milano con la sua lista “Rinascimento” il cantante Morgan. Ad annunciarlo è stato lo stesso Sgarbi durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Io candidato a Roma? Certo, ci sarà la lista Rinascimento con Sgarbi in tutti comuni principali”, ha dichiarato l’esperto d’arte. “Sono intenzionato a candidare a Milano Morgan, il cantante, gliel’ho detto ieri. Lui mi ha detto che preferirebbe Milano a Napoli, dove ancora so chi ci sarà come candidato”. Quando gli viene chiesto se ha già ricevuto qualche “endorsement'” per la sua candidatura a Roma, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il deputato Vittorio, sindaco di Sutri e neo candidato a sindaco di Roma, intende candidare acon la sua lista “Rinascimento” ilMorgan. Ad annunciarlo è stato lo stessodurante la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Io candidato a Roma? Certo, ci sarà la lista Rinascimento conin tutti comuni principali”, ha dichiarato l’esperto d’arte. “Sono intenzionato a candidare aMorgan, il, gliel’ho detto ieri. Lui mi ha detto che preferirebbea Napoli, dove ancora so chi ci sarà come candidato”. Quando gli viene chiesto se ha già ricevuto qualche “endorsement'” per la sua candidatura a Roma, ...

luigidimaio : C’è un modello vincente che sta pagando. Lo dimostrano i risultati delle amministrative. Questo modello va sfrutta… - AppiaPolis : New post (ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI PRIMAVERA 2021, L'IMPORTANZA DELLE SCELTE (prima puntata)) has been published… - micittastato : ?? Un'indiscrezione choc infiamma l'attesa per le amministrative del 2021 Tutti i particolari nella breaking news… - Caramel89409333 : RT @RenzianiR: Abbiamo preso il doppio di quello che ci davano i sondaggi: il 5% anziché il 2.5. Un buon inizio. Ma già dalle amministrativ… - RaffaelePizzati : RT @RenzianiR: Abbiamo preso il doppio di quello che ci davano i sondaggi: il 5% anziché il 2.5. Un buon inizio. Ma già dalle amministrativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative 2021 Amministrative 2021, Calandrini (FdI): “Il centrodestra troverà la sintesi sul candidato sindaco “ Lunanotizie Un progetto dell’azienda brindisina THCS tra i 10 finalisti del premio eHealth4all

Il Comitato Scientifico del Premio Nazionale di Informatica e Medicina, eHealth4all 2020-2021, ha giudicato positivamente il Sistema ADIGest dell'azienda Brind ...

Elezioni comunali Bologna 2021, Aitini. "Avere Tonelli contro è un grosso rischio"

Bologna, 14 ottobre 2020 - Trovarsi contro Giancarlo Tonelli, con l'appoggio del centrodestra all'attuale direttore Ascom, "sarebbe un grosso rischio per il centrosinistra". A fare suonare l'allarme i ...

Il Comitato Scientifico del Premio Nazionale di Informatica e Medicina, eHealth4all 2020-2021, ha giudicato positivamente il Sistema ADIGest dell'azienda Brind ...Bologna, 14 ottobre 2020 - Trovarsi contro Giancarlo Tonelli, con l'appoggio del centrodestra all'attuale direttore Ascom, "sarebbe un grosso rischio per il centrosinistra". A fare suonare l'allarme i ...