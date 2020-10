Amica taglia la pancia a donna incinta: voleva rubarle il bambino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Reagan Hancock, una donna incinta di quasi 8 mesi, pensava che avrebbe soltanto passato un pomeriggio con un’Amica, quando l’ospite l’ha aggredita e le ha portato via con la violenza il feto che aveva in pancia. Gli eventi: un “furto” inatteso È successo a New Boston, in Texas. Quella che doveva essere una semplice visita tra amiche è diventata un incubo. Reagan Hancock, 22 anni, era incinta della sua seconda figlia. L’Amica che l’ha aggredita sarebbe Taylor Parker, 27 anni, di Simms, sempre in Texas. Sarebbe stata lei ad aver preso un coltello per sottrarre il bambino alla donna. Dopodiché, avrebbe portato il feto fino in Oklahoma, e sarebbe arrivata con un’ambulanza fino ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Reagan Hancock, unadi quasi 8 mesi, pensava che avrebbe soltanto passato un pomeriggio con un’, quando l’ospite l’ha aggredita e le ha portato via con la violenza il feto che aveva in. Gli eventi: un “furto” inatteso È successo a New Boston, in Texas. Quella che doveva essere una semplice visita tra amiche è diventata un incubo. Reagan Hancock, 22 anni, eradella sua seconda figlia. L’che l’ha aggredita sarebbe Taylor Parker, 27 anni, di Simms, sempre in Texas. Sarebbe stata lei ad aver preso un coltello per sottrarre ilalla. Dopodiché, avrebbe portato il feto fino in Oklahoma, e sarebbe arrivata con un’ambulanza fino ...

otta_stefano : @SexyRamonaXXX Te lo chiedo xche dovrei comprarne uno x una amica, che vuole una taglia media. Sono bellissimi - tpwkjade : RT @any1_anya: Dayane ha detto la stessa identica cosa che Oppini ha detto a stefania in camera. Quindi non capisco perchè Stefania si agit… - any1_anya : Dayane ha detto la stessa identica cosa che Oppini ha detto a stefania in camera. Quindi non capisco perchè Stefani… - sferriam : @Curenna Questa tua amica...Zara...è di una taglia più piccola? - Sarita58745729 : RT @lucianadc90: A me Myriam sta proprio sul cazzo mi sembra una di quelle faldone tutte amò e tesò con tutte che vuole fare l'amica di tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Amica taglia L'amica prima la uccide e dopo le apre la pancia: "Voleva rubarle il bimbo"

Negli Usa, una giovane mamma in dolce attesa è stata uccisa da una sua amica che, in preda a un’invidia cieca ... per poi asportare il feto una volta tagliato l’utero della malcapitata. Lasciata la ...

Stefania Orlando: "Essere amica di Tommy non vuol dire prendere le sue posizioni"

In Casa sembra essere tornata la tranquillità dopo i malumori e le discussioni che sono seguite alla puntata. Tommaso dopo il confronto si isola di nuovo in camera da letto mentre il gruppo dei ragazz ...

Negli Usa, una giovane mamma in dolce attesa è stata uccisa da una sua amica che, in preda a un’invidia cieca ... per poi asportare il feto una volta tagliato l’utero della malcapitata. Lasciata la ...In Casa sembra essere tornata la tranquillità dopo i malumori e le discussioni che sono seguite alla puntata. Tommaso dopo il confronto si isola di nuovo in camera da letto mentre il gruppo dei ragazz ...