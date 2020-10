Ambienta crea una realtà leader nei macchinari per il packaging sostenibile

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) –, il più grande fondo europeo di private equity sulla sostenibilità, ha acquisito Mobert per unirla ad un’altra società in èportafoglio, Amutec, e dare origine a In.Pack Machinery. La nuova realtà sarànel settore deiper il. Amutec è un operatorenel settore deiper la produzione di sacchi bio-compostabili e riciclati. Nel giugno 2020, Amutec ha acquisito le attività operative di Scae Europe, conseguendo un ampliamento dei mercati serviti e della propria presenza geografica. La neoacquisita Mobert si muove nello stesso settore con una gamma di prodotti dalla vocazionele nei settori dei rifiuti, ...

Teleborsa

