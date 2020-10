Amazzonia: le fiamme si espandono nei territori delle tribù incontattate. Appello di Survival ai supermercati europei e USA (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Nunziati La sopravvivenza di diverse tribù incontattate è a rischio a causa degli incendi che sono stati appiccati all’interno dei loro territori. Secondo gli attivisti, gli incendi che quest’anno stanno bruciando l’Amazzonia e la guerra ai popoli indigeni del Presidente Bolsonaro sono “la minaccia più grave alla sopravvivenza delle tribù incontattate degli ultimi trent’anni”. Sono quattro i … Amazzonia: le fiamme si espandono nei territori delle tribù incontattate. Appello di Survival ai supermercati europei e USA Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Nunziati La sopravvivenza di diverse tribùè a rischio a causa degli incendi che sono stati appiccati all’interno dei loro. Secondo gli attivisti, gli incendi che quest’anno stanno bruciando l’e la guerra ai popoli indigeni del Presidente Bolsonaro sono “la minaccia più grave alla sopravvivenzatribùdegli ultimi trent’anni”. Sono quattro i …: lesineitribùdiaie USA Impronta Unika.

I Guardiani dell’Amazzonia, appartenenti alla tribù confinante dei Guajajara ... Non possiamo permettere che la loro terra vada in fiamme.” ...

Amazzonia: record di incendi

Il numero di incendi nello Stato brasiliano di Amazonas ha raggiunto quest'anno il numero più alto della storia, secondo l'Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe). Lo Stato di Amazonas rapprese ...

I Guardiani dell'Amazzonia, appartenenti alla tribù confinante dei Guajajara ... Non possiamo permettere che la loro terra vada in fiamme."