Amazon Prime Day 2020 | le offerte migliori dell' ultimo giorno

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Daycontinua anche il 14 ottobre con più di un milione dia disposizione. La giornata globale di shopping in esclusiva per i clientidel colosso per eccellenza in ambito e-commerce durerà fino alle ore 23:59 per una due giorni inedita di sconti a ridosso del Black Friday in programma il prossimo 27 novembre. Ma quali sono i prodotti in cui si risparmia di più? Secondo una ricerca di idealo, portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa, le possibilità di risparmio sono notevoli, con picchi del 32,7% di sconto per le console di gioco – complice anche il prossimo arrivoa nuova generazione di PS5 e Xbox – condizionatori (-29,8%), giochi per la PS4 (-25,6%), tablet (-24,8%), cuffie (-23,3%) ...