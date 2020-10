Altri 13 casi di Covid tra Salerno e provincia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Monica De Santis 13 positivi. E’ questo il bilancio dei casi registrati a Salerno e provincia nella giornata di ieri fino alle ore 18. Di questi 2 casi sono stati registrati a Battipaglia, 2 a Salerno, 2 a Cava, 2 a Eboli, 2 a Baronissi, 1 a Oliveto citra, 1 a Contusi, 1 ad Agropoli. E sempre nella giornata di ieri l’Asl di Salerno ha pubblicato l’addamento della diffusione del virus sul territorio provinciale . Nelle tabelle riportate qui di fianco si nota come dal 5 ottobre all’11 di ottobre il solo laboratorio di biologia molecolare PO di Eboli su 3448 tamponi effettuati ha riscontrato ben 94 positivi. Un numero decisamente alto. La giornata nella quale sono stati registrati il maggiorn numero dei casi nel laboratorio di ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Monica De Santis 13 positivi. E’ questo il bilancio deiregistrati anella giornata di ieri fino alle ore 18. Di questi 2sono stati registrati a Battipaglia, 2 a, 2 a Cava, 2 a Eboli, 2 a Baronissi, 1 a Oliveto citra, 1 a Contusi, 1 ad Agropoli. E sempre nella giornata di ieri l’Asl diha pubblicato l’addamento della diffusione del virus sul territoriole . Nelle tabelle riportate qui di fianco si nota come dal 5 ottobre all’11 di ottobre il solo laboratorio di biologia molecolare PO di Eboli su 3448 tamponi effettuati ha riscontrato ben 94 positivi. Un numero decisamente alto. La giornata nella quale sono stati registrati il maggiorn numero deinel laboratorio di ...

