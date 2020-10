Allerta meteo Venezia: prevista acqua alta in centro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del centro funzionale decentrato (Cdf) della Regione Veneto, comunica che da stasera fino alle prime ore di venerdì 16 ottobre sono previsti rovesci. Possibili anche fenomeni localmente intensi. Contemporaneamente, in centro storico è prevista acqua alta: il centro maree, nel suo bollettino delle ore 13.30 di mercoledì 14 ottobre, prevede un possibile picco di 135 centimetri alle 10.45 di domani, giovedì 15 ottobre, seguito da una possibile marea di 120 centimetri alle 11.10 del giorno seguente e da un picco di 105 centimetri alle 11.40 di sabato 17 ottobre.L'articolo meteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Protezione civile del Comune di, sulla base dei dati del Serviziorologico delfunzionale decentrato (Cdf) della Regione Veneto, comunica che da stasera fino alle prime ore di venerdì 16 ottobre sono previsti rovesci. Possibili anche fenomeni localmente intensi. Contemporaneamente, instorico è: ilmaree, nel suo bollettino delle ore 13.30 di mercoledì 14 ottobre, prevede un possibile picco di 135 centimetri alle 10.45 di domani, giovedì 15 ottobre, seguito da una possibile marea di 120 centimetri alle 11.10 del giorno seguente e da un picco di 105 centimetri alle 11.40 di sabato 17 ottobre.L'articoloWeb.

