Allerta Meteo Veneto: previste precipitazioni con temporali intensi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Domani, giovedì 15 ottobre, sono previste precipitazioni diffuse in tutto il Veneto, più consistenti e accompagnate da forti raffiche di vento su pianura e costa. Sono attesi venti da tesi a forti, in prevalenza da est/nord-est sulla costa e pianura limitrofa e in quota sulle dorsali prealpine, in attenuazione dal pomeriggio/sera. Alla luce delle previsioni Meteo per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valevole, complessivamente, fino alle ore 8 di venerdi’ 16 ottobre. Specie sulla zona prealpina, costiera e pianura limitrofa viene dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Domani, giovedì 15 ottobre, sonodiffuse in tutto il, più consistenti e accompagnate da forti raffiche di vento su pianura e costa. Sono attesi venti da tesi a forti, in prevalenza da est/nord-est sulla costa e pianura limitrofa e in quota sulle dorsali prealpine, in attenuazione dal pomeriggio/sera. Alla luce delle previsioniper le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valevole, complessivamente, fino alle ore 8 di venerdi’ 16 ottobre. Specie sulla zona prealpina, costiera e pianura limitrofa viene dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conosc… - TgrSardegna : Allerta meteo in #Sardegna per forti temporali dalle h.14.00 di oggi sino alle h.21 Vedi l'avviso QUI ?? @TgrRai… - annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - laGigogin : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Campania, allerta meteo «arancione» dalle 18 di oggi - Napolitanteam : Maltempo in Campania: allerta meteo di 24 ore di colore arancione - -