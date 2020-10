Allerta Meteo | torna l’acqua alta e si solleva di nuovo il Mose per difendere Venezia

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Archiviata con successo la ‘prima’ con l’acquadi sabato 3 ottobre, iltornera’ arsi domani per proteggereda una nuova punta di marea, +135 centimetri, attesa per le 10.40 e provocata da una nuova ondata di maltempo. L’ordinanza della Capitaneria per il blocco della navigazione in laguna e’ pronta, e tutto dovrebbe prendere il via alle 8 di domani. Il Provveditorato alle Opere pubbliche – che con la struttura del Commissario straordinario sovrintendente alle operazioni – ha monitorato le cartea lungo, poi, pur con un’incertezza sul picco, che potrebbe fermarsi piu’ in basso, ha deciso che le 78 paratoie alle 3 bocche di porto si alzeranno per fermare l’ingresso del mare in laguna. Formalmente ancora ...