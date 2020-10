Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo giovedì 15 ottobre: l’ELENCO AGGIORNATO LIVE (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gran parte d’Italia domani sarà colpita dal maltempo, con piogge, temporali e forti venti. La Protezione Civile ha diramato Allerta arancione su 5 regioni. In considerazione delle previsioni Meteo alcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, sabato 3 ottobre 2020: Napoli Pozzuoli (Napoli) Sarno (Salerno) Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Allerta ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gran parte d’Italia domani sarà colpita dal, con piogge, temporali e forti venti. La Protezione Civile ha diramatoarancione su 5 regioni. In considerazione delle previsionialcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici pernella giornata di domani, sabato 32020: Napoli Pozzuoli (Napoli) Sarno (Salerno) Per monitorare ilin atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo...

