Allerta Meteo Lazio: criticità arancione per 36 ore

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. "Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto", conclude la nota.

