Allerta meteo, evacuazione a Sarno e scuole chiuse nell'Agro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Allerta meteo mette in apprensione l'agro nocerino sarnese. In primo luogo il Comune di Sarno dove il sindaco Giuseppe Canfora ha ordinato l'evacuazione delle aree di via Bracigliano, ponte Santa Lucia, via Nunziante zona Pedemontana, Vico primo e secondo San Sebastiano. Il Comune ha allestito un centro accoglienza presso la scuola Baccelli in via Matteotti ed è stato attivato il centro operativo comunale di Protezione civile. Si tratta delle zone già di recente colpite da un fenomeno alluvionale. I sindaci come quello di Angri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Cava de' Tirreni e Roccapiemonte hanno deciso di tenere chiuse le scuole per la giornata di domani.

