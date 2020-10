Allerta Meteo Emilia Romagna: domani temporali in tutta la regione, possibili mareggiate e innalzamento dei corsi acqua (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Allerta temporali in tutta l’Emilia-Romagna per la giornata di domani, giovedi’ 15 ottobre. E rischio mareggiate sulla costa ferrarese. E’ quanto si legge nel bollettino emesso oggi dalla Protezione civile regionale, di colore giallo. La perturbazione che oggi ha interessato soprattutto le zone di montagna, domani “si spostera’ rapidamente verso la pianura nelle prime ore” della giornata. Sono quindi “previsti temporali sparsi su tutto il territorio, in attenuazione nel corso della giornata. Le precipitazioni intense e concentrate della notte potranno dar luogo a rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei bacini centro-orientali, con temporanei superamenti della soglia 1″ per i ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020)inl’per la giornata di, giovedi’ 15 ottobre. E rischiosulla costa ferrarese. E’ quanto si legge nel bollettino emesso oggi dalla Protezione civile regionale, di colore giallo. La perturbazione che oggi ha interessato soprattutto le zone di montagna,“si spostera’ rapidamente verso la pianura nelle prime ore” della giornata. Sono quindi “previstisparsi su tutto il territorio, in attenuazione nel corso della giornata. Le precipitazioni intense e concentrate della notte potranno dar luogo a rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei bacini centro-orientali, con temporanei superamenti della soglia 1″ per i ...

