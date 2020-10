Allerta meteo arancione, domani scuole chiuse a Napoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Napoli. A seguito dell’avviso meteo arancione della Protezione civile regionale valido per 24 ore, dalle 18 di oggi e fino alle ore 18 di domani 15 ottobre, avviso non comunicato ufficialmente e tempestivamente alla Protezione civile comunale, l’Unità di crisi del Comune di Napoli si è immediatamente attivata per assumere le conseguenziali decisioni che saranno … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020). A seguito dell’avvisodella Protezione civile regionale valido per 24 ore, dalle 18 di oggi e fino alle ore 18 di15 ottobre, avviso non comunicato ufficialmente e tempestivamente alla Protezione civile comunale, l’Unità di crisi del Comune disi è immediatamente attivata per assumere le conseguenziali decisioni che saranno … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conosc… - TgrSardegna : Allerta meteo in #Sardegna per forti temporali dalle h.14.00 di oggi sino alle h.21 Vedi l'avviso QUI ?? @TgrRai… - annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Maltempo Campania, allerta meteo arancione: domani scuole, parchi e cimiteri chiusi a Napoli [aggiornamento delle 15:42] ht… - casu_alessandra : RT @TgrSardegna: Allerta meteo in #Sardegna per forti temporali dalle h.14.00 di oggi sino alle h.21 Vedi l'avviso QUI ?? @TgrRai #ioseg… -