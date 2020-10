Allerta meteo arancione: domani scuole chiuse a Napoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Comune di Napoli: giovedì 15 ottobre le scuole, i parchi, i cimiteri e gli impianti sportivi saranno chiusi a causa di una Allerta meteo arancione proclamata dalla Protezione civile regionale. A seguito dell’avviso di Allerta meteo arancione della Protezione civile regionale valido per 24 ore, dalle 18 di oggi e fino alle ore 18 di … Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Comune di: giovedì 15 ottobre le, i parchi, i cimiteri e gli impianti sportivi saranno chiusi a causa di unaproclamata dalla Protezione civile regionale. A seguito dell’avviso didella Protezione civile regionale valido per 24 ore, dalle 18 di oggi e fino alle ore 18 di …

