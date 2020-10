Alle Politiche andiamo da soli. Di Battista fa il duro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Massimo due legislature per consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati M5S; «collocazione autonoma» del M5S rispetto a destra e sinistra; rafforzamento della piattaforma Rousseau. Sono solo alcuni dei punti dell'agenda 2020-2030 lanciata su Facebook da Alessandro Di Battista in vista degli Stati Generali 5 Stelle. Nella parte della sua proposta dedicata al «rafforzamento del Movimento 5 Stelle», l'ex deputato romano chiede il rispetto del limite dei due mandati «per consiglieri regionali, parlamentari nazionali ed euro parlamentari: chi ha compiuto due mandati (anche non interi)», scrive, «avrà la possibilità di candidarsi, una sola volta, nei comuni di appartenenza». E ancora: «Le nomine ministeriali degli esponenti del Movimento 5 Stelle siano - così come è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Massimo due legislature per consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati M5S; «collocazione autonoma» del M5S rispetto a destra e sinistra; rafforzamento della piattaforma Rousseau. Sono solo alcuni dei punti dell'agenda 2020-2030 lanciata su Facebook da Alessandro Diin vista degli Stati Generali 5 Stelle. Nella parte della sua proposta dedicata al «rafforzamento del Movimento 5 Stelle», l'ex deputato romano chiede il rispetto del limite dei due mandati «per consiglieri regionali, parlamentari nazionali ed euro parlamentari: chi ha compiuto due mandati (anche non interi)», scrive, «avrà la possibilità di candidarsi, una sola volta, nei comuni di appartenenza». E ancora: «Le nomine ministeriali degli esponenti del Movimento 5 Stelle siano - così come è ...

6000sardine : Ci chiediamo come sia possibile che un #assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità,… - fattoquotidiano : M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al lim… - SlowFoodItaly : Disastroso accordo tra le maggiori forze politiche del Parlamento #Ue sulla riforma della #Pac in contrasto con “F… - TheRenry : RT @fattoquotidiano: M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al limite… - serenaviani : RT @tempoweb: Alle Politiche andiamo da soli. Di Battista fa il duro #alessandrodibattista #m5s #politiche #statigenerali -

Ultime Notizie dalla rete : Alle Politiche Daniele Cerri è il nuovo assessore alle Politiche Sociali di Cattolica News Rimini De Rosa (M5S) si scusa con Diasorin, “era solo dibattito politico”

desidero chiarire il significato delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa diffuso in data 23 settembre 2020 dal titolo “La vicenda Diasorin puzzava di bruciato”, dove DiaSorin è stata ...

M5s, Di Battista lancia la sua mozione per gli Stati Generali: “Da soli alle Politiche 2023 e nessuna deroga al limite dei due mandati”

Ma in primis resta il dato politico, dopo due governi di coalizione, prima con Lega e poi con il Pd, e l’apertura degli iscritti alle alleanze con il voto su Rousseau: “Collocazione autonoma del ...

desidero chiarire il significato delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa diffuso in data 23 settembre 2020 dal titolo “La vicenda Diasorin puzzava di bruciato”, dove DiaSorin è stata ...Ma in primis resta il dato politico, dopo due governi di coalizione, prima con Lega e poi con il Pd, e l’apertura degli iscritti alle alleanze con il voto su Rousseau: “Collocazione autonoma del ...