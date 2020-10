Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus, le parole della conduttrice (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La puntata di ieri sera de Le Iene ha visto l’assenza a sorpresa di Alessia Marcuzzi. La conduttrice aveva però una “giustificazione” pesante: è positiva al coronavirus. Il primo a darne l’annuncio è stato il co-conduttore Nicola Savino, che ha spiegato come la collega debba stare a casa per via del Covid-19, rassicurando comunque sulle sue condizioni dal momento che è asintomatica. Le parole di Alessia Marcuzzi dopo essere risultata positiva al coronavirus View this post on Instagram Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La puntata di ieri sera de Le Iene ha visto l’assenza a sorpresa di. Laaveva però una “giustificazione” pesante: èal. Il primo a darne l’annuncio è stato il co-conduttore Nicola Savino, che ha spiegato come la collega debba stare a casa per via del Covid-19, rassicurando comunque sulle sue condizioni dal momento che è asintomatica. Ledidopo essere risultataalView this post on Instagramquesta sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì ...

