Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus: le parole della conduttrice (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La conduttrice non ha potuto condurre la puntata de Le Iene perché risultata positiva al coronavirus. Ecco che cosa ha detto lei stessa in diretta TV Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus: le sue parole La notizia è rimbalzata in pochissimo tempo in tv e sul web: Alessia Marcuzzi ha contratto il Covid-19. Per questo all'ultimo momento è saltata la conduzione di una puntata de Le Iene. Ad annunciarlo, infatti, lo stesso Nicola Savino che in tv ha spiegato la situazione. Dopo un accertamento prima di recarsi negli studi, Alessia è risultata positiva ma non ha alcun sintomo. Poco dopo la stessa conduttrice è intervenuta in ...

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - crispadafora : RT @Corriere: Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - AlteaZucchini : RT @perchetendenza: 'Alessia Marcuzzi': Perché è risultata positiva al Coronavirus -