Alessandria | al lavoro in ospedale con il Covid | ginecologo indagato per epidemia colposa

E' indagato per epidemia colposa il ginecologo dell'ospedale di Alessandria che si era recato al lavoro con la febbre, risultando poi positivo al coronavirus. Quattro operatori sanitari erano ...

