Alda D' Eusanio | Quando mio marito morì arrivai a 34 chili | volevo morire Il mio pappagallo mi ha salvato

"Televisione, politica e amore. Sono viva e lo devo ad un pappagallo. Non appartengo a circoli, gruppi, sono sola, nel senso di libera". Così Alda D'Eusanio si racconta sulle pagine del Corriere della Sera alla vigilia del 70esimo compleanno. La giornalista e conduttrice parla della tv di oggi e sulla sua carriera rivela:"La guardo e mi chiedo perché mi attaccavano così tanto e in modo così brutale. Quando Marco Pannella mi mollò un panetto di hashish in diretta, fui processata dall'Ordine dei giornalisti e dalla giustizia ordinaria ... Fui assolta, ma nessuno si spese in mia difesa".Durante l'intervista Candida Morvillo ricorda come nel 1993 la D'Eusanio denunciò sul Corriere "lo strapotere dei ...

Sono viva e lo devo ad un pappagallo. Non appartengo a circoli, gruppi, sono sola, nel senso di libera”. Così Alda D’Eusanio si racconta sulle pagine del Corriere della Sera alla vigilia del 70esimo ...

