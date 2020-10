Alda D’Eusanio morta e rinata, a Storie Italiane un compleanno speciale (Foto) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alda D’Eusanio festeggia il compleanno a Storie Italiane, 70 anni che porta benissimo, è in gran forma, bellissima ma confida che la sua vita dopo l’incidente non è più la stessa. “Tu esci di casa e non sai se rientri, uno scooter mi ha investito, mi ha ucciso perché io poi sono rinata”. Il ragazzo che l’ha investita avrebbe voluto incontrarla ma lei non ha voluto: “La vita è una cosa talmente preziosa e delicata, pensi di vivere tutta la vita e invece all’improvviso sei morta e quando ti riprendi trovi che tutto è cambiato, il tempo, gli amici, la vita. Capisci quanti amici hai e quelli veri. Ho avuto una amica che veniva giorno e sera in ospedale per farmi mangiare. Una cognata che mi lavava tutte le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 ottobre 2020)D’Eusanio festeggia il, 70 anni che porta benissimo, è in gran forma, bellissima ma confida che la sua vita dopo l’incidente non è più la stessa. “Tu esci di casa e non sai se rientri, uno scooter mi ha investito, mi ha ucciso perché io poi sono”. Il ragazzo che l’ha investita avrebbe voluto incontrarla ma lei non ha voluto: “La vita è una cosa talmente preziosa e delicata, pensi di vivere tutta la vita e invece all’improvviso seie quando ti riprendi trovi che tutto è cambiato, il tempo, gli amici, la vita. Capisci quanti amici hai e quelli veri. Ho avuto una amica che veniva giorno e sera in ospedale per farmi mangiare. Una cognata che mi lavava tutte le ...

