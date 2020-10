Alda D’Eusanio | il dramma dell’incidente | “Mi ha uccisa”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stata una lunga e intensa chiacchierata quella avvenuta oggi nello studio di Storie Italiane tra Eleonora Daniele eD’Eusanio che proprio oggi compie 70 anni. La giornalista si è aperta alla conduttrice di Rai 1 ripercorrendo momenti difficili del suo passato come la morte del marito Gianni e il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta.D’Eusanio compie 70 anni nello studio di Storie Italiane La morte del marito Gianni, sopraggiunta dopo una malattia fulminante durata appena 15 giorni, è stato unche ha indelebilmente segnato la vita diD’Eusanio. Difficilissimo ricordare quei momenti di profondo dolore che hanno seguito la scomparsa del marito, durante in quali la giornalista ha toccato il punto più profondo della sua ...