Al governo ci sta lei | non io o Iva Zanicchi Renzi pontifica | Giordano lo abbatte in diretta | risposta imbarazzante | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ", è bellissimo ma ci sta lei aleh". Matteoa Fuori dal coro attacca le lentezze e le incertezze deldi Giuseppe Conte anche sul fronte cultura e Mariolo riporta coi piedi per terra: "Però è lei che deve aiutarli, non io o Iva. So che si sta battendo ma gli aiuti non arrivano dal suo, non dal mio...". Il leader di Italia Viva sembra piuttosto imbarazzato: "Non vorrei che facesse la solita confusione, non sono più il presidente del consiglio". "No, no - ribatte il padrone di casa - è il leader di un partito della maggioranza". "Ovviamente stiamo facendo uno sforzo col presidente del Consiglio. La questione non sono le parole, ma i fatti. Questo ...