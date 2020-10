Al Bano e Jasmine Carrisi “insieme”, che bomba: tutti già in attesa del grande momento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Papà e figlia insieme. Saranno già al settimo cielo i fan di Al Bano e anche quelli della primogenita avuta da Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, che ormai brilla di luce propria. Sì perché la bella Jasmine ha deciso di seguire le orme del suo famoso papà buttandosi a capofitto nella musica. Negli ultimi mesi la giovanissima figlia d’arte (a giugno 2020 ha dato l’esame di maturità) ha pubblicato il suo primo singolo, Ego, una canzone dalle sonorità moderne con decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Lo stesso Al Bano è rimasto piacevolmente sorpreso dalla determinazione e dal talento di Jasmine, come aveva ammesso in un’intervista: “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Papà e figlia insieme. Saranno già al settimo cielo i fan di Ale anche quelli della primogenita avuta da Loredana Lecciso,, che ormai brilla di luce propria. Sì perché la bellaha deciso di seguire le orme del suo famoso papà buttandosi a capofitto nella musica. Negli ultimi mesi la giovanissima figlia d’arte (a giugno 2020 ha dato l’esame di maturità) ha pubblicato il suo primo singolo, Ego, una canzone dalle sonorità moderne con decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Lo stesso Alè rimasto piacevolmente sorpreso dalla determinazione e dal talento di, come aveva ammesso in un’intervista: “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in ...

zazoomblog : The Voice Senior: Al Bano e Jasmine Carrisi alla giuria - #Voice #Senior: #Jasmine #Carrisi - graphicmarina : RT @IlContiAndrea: Ecco i giudici di #TheVoiceSenior: Al Bano con la figlia Jasmine, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Berté. In prima… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Ecco i giudici di #TheVoiceSenior: Al Bano con la figlia Jasmine, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Berté. In prima… - giuseppedisal20 : RT @IlContiAndrea: Ecco i giudici di #TheVoiceSenior: Al Bano con la figlia Jasmine, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Berté. In prima… - GigiDalessioF_ : RT @IlContiAndrea: Ecco i giudici di #TheVoiceSenior: Al Bano con la figlia Jasmine, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Berté. In prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Jasmine "Il mio debutto da rapper anche se a papà Al Bano il rap non piace proprio" ilGiornale.it Al Bano lavora con la figlia: parteciperanno a un famoso format tv

Il cantante a 77 anni non ne vuole sapere di riposarsi e prepara un altro progetto. Al Bano con la figlia presto in tv.

Al Bano e Jasmine pronti al debutto: nasce una nuova coppia artistica

Al Bano Carrisi si prepara ad un momento importante mentre sembra nascere una nuova coppia artistica grazie ad Antonella Clerici ...

Il cantante a 77 anni non ne vuole sapere di riposarsi e prepara un altro progetto. Al Bano con la figlia presto in tv.Al Bano Carrisi si prepara ad un momento importante mentre sembra nascere una nuova coppia artistica grazie ad Antonella Clerici ...