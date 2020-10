Aiuti di Stato, la Ue proroga il liberi tutti fino al 30 giugno. Vestager: “Ma ora i governi dicano come stanno spendendo quei soldi” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Abbiamo deciso di prorogare di altri sei mesi il quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato, ma ora facciamo una domanda ai governi: avete speso quei soldi? Siamo ancora in attesa di tutte le risposte”. Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione con delega alla Concorrenza, in un’intervista alla Stampa. commenta la decisione annunciata martedì. Bruxelles consente ai Paesi membri di continuare fino al prossimo 30 giugno 2021 a sostenere con denaro pubblico le aziende con un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 causato dall’impatto del Coronavirus. L’aiuto può finanziare una parte dei costi fissi non coperti dai ricavi, fino a un importo massimo di 3 milioni di euro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Abbiamo deciso dire di altri sei mesi il quadro temporaneo per glidi, ma ora facciamo una domanda ai: avete spesosoldi? Siamo ancora in attesa di tutte le risposte”. Margrethe, vicepresidente della Commissione con delega alla Concorrenza, in un’intervista alla Stampa. commenta la decisione annunciata martedì. Bruxelles consente ai Paesi membri di continuareal prossimo 302021 a sostenere con denaro pubblico le aziende con un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 causato dall’impatto del Coronavirus. L’aiuto può finanziare una parte dei costi fissi non coperti dai ricavi,a un importo massimo di 3 milioni di euro per ...

