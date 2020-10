Agudelo: “Sono felice allo Spezia. Italiano è bravo, dobbiamo lavorare al meglio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto dello Spezia, Kevin Agudelo, si è presentato alla stampa. “Qui mi sto trovando bene con tutti – esordisce Agudelo – Mi sono trovato bene, sia col più adulto che col più giovane, sono felice di essere qui. Fiorentina? Per me è una partita come le altre, so che la Fiorentina è una squadra forte, è una partita che dobbiamo affrontare nella giusta maniera. Amrabat dispiaciuto? Sono felice che Amrabat ha parlato così di me, dimostra che sono un giocatore che può fare di più. Lui è un bravo ragazzo, alla Fiorentina ho giocato poco perché l’allenatore voleva un altro tipo di giocatore. Mi piace fare gol, arrivare ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto dello, Kevin, si è presentato alla stampa. “Qui mi sto trovando bene con tutti – esordisce– Mi sono trovato bene, sia col più adulto che col più giovane, sonodi essere qui. Fiorentina? Per me è una partita come le altre, so che la Fiorentina è una squadra forte, è una partita cheaffrontare nella giusta maniera. Amrabat dispiaciuto? Sonoche Amrabat ha parlato così di me, dimostra che sono un giocatore che può fare di più. Lui è unragazzo, alla Fiorentina ho giocato poco perché l’allenatore voleva un altro tipo di giocatore. Mi piace fare gol, arrivare ...

