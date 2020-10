Agricoltura: Ismea, boom domande per cambiale agraria e pesca (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - L'Ismea ha disposto la chiusura del portale della nuova cambiale agraria e della pesca, considerato l'eccezionale numero di domande presentate. Dopo meno di tre giorni dall'apertura del portale per la presentazione delle domande, le richieste pervenute hanno ampiamente superato il budget di 20 milioni di euro messi a disposizione dall'Ismea. Sono già state presentate 2.749 domande per un importo complessivo di quasi 70 milioni di euro. Di queste, 2.636 interessano il settore agricolo mentre 113 quello della pesca. Ancora una volta, le numerose richieste pervenute testimoniano l'esigenza di mettere a disposizione delle imprese agricole strumenti efficaci, a zero burocrazia e in grado di fornire un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - L'ha disposto la chiusura del portale della nuovae della, considerato l'eccezionale numero dipresentate. Dopo meno di tre giorni dall'apertura del portale per la presentazione delle, le richieste pervenute hanno ampiamente superato il budget di 20 milioni di euro messi a disposizione dall'. Sono già state presentate 2.749per un importo complessivo di quasi 70 milioni di euro. Di queste, 2.636 interessano il settore agricolo mentre 113 quello della. Ancora una volta, le numerose richieste pervenute testimoniano l'esigenza di mettere a disposizione delle imprese agricole strumenti efficaci, a zero burocrazia e in grado di fornire un ...

