Ag.Cyprien: «Il Parma che lo ha voluto fortemente, sarà utile per Liverani» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Svelati i retroscena relativi al passaggio al Parma di Wylan Cyprien. Li ha raccontati l’intermediario dell’operazione. Sebastiano Salaroli, intermediario che ha lavorato al passaggio al Parma di Wylan Cyprien ha rilasciato un’intervista a ParmaLive.com. Queste le sue parole. TRATTATIVA – «Ci abbiamo lavorato da prima che voi lo scopriste, sapevamo che il Parma cercava un giocatore con quelle caratteristiche e quindi noi, che gestiamo Wylan con i suoi agenti, quando è venuta fuori questa possibilità e a queste condizioni, perché all’inizio il Nizza era molto duro, poi come spesso accade a fine mercato si è ammorbidito, l’abbiamo sfruttata, con il Parma che lo ha voluto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Svelati i retroscena relativi al passaggio aldi Wylan. Li ha raccontati l’intermediario dell’operazione. Sebastiano Salaroli, intermediario che ha lavorato al passaggio aldi Wylanha rilasciato un’intervista aLive.com. Queste le sue parole. TRATTATIVA – «Ci abbiamo lavorato da prima che voi lo scopriste, sapevamo che ilcercava un giocatore con quelle caratteristiche e quindi noi, che gestiamo Wylan con i suoi agenti, quando è venuta fuori questa possibilità e a queste condizioni, perché all’inizio il Nizza era molto duro, poi come spesso accade a fine mercato si è ammorbidito, l’abbiamo sfruttata, con ilche lo ha...

