Aereo sanitario e ambulanza, Ronaldo è già a Torino per fare la quarantena “breve” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ronaldo è già a Torino, in isolamento. Il giocatore portoghese farà la sua quarantena da positivo in Italia, in modo da approfittare della legislazione appena ammorbidita dal governo: 10 giorni invece dei 14 che gli sarebbero toccati se fosse rimasto in Portogallo. Ronaldo è tornato in Italia con un Aereo sanitario attrezzato, e una volta atterrato a Torino è salito su un’ambulanza che lo aspettava all’aeroporto, che l’ha poi trasportato al domicilio indicato all’Asl competente. Si chiude così – in ambulanza – la “fuga” di Ronaldo, cominciata con la ribellione alla bolla della Juventus e terminata con la segnalazione ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è già a, in isolamento. Il giocatore portoghese farà la suada positivo in Italia, in modo da approfittare della legislazione appena ammorbidita dal governo: 10 giorni invece dei 14 che gli sarebbero toccati se fosse rimasto in Portogallo.è tornato in Italia con unattrezzato, e una volta atterrato aè salito su un’che lo aspettava all’aeroporto, che l’ha poi trasportato al domicilio indicato all’Asl competente. Si chiude così – in– la “fuga” di, cominciata con la ribellione alla bolla della Juventus e terminata con la segnalazione ...

